自民党本部で開かれた、日本国旗を損壊する行為を罰する法案の制定に向けたPTの会合＝22日午前、東京・永田町自民党は22日、日本国旗を損壊する行為を罰する法案の策定に向けたプロジェクトチーム（PT）の会合で、法案の骨子案について大筋で了承した。骨子案は15日のPT会合で示され、処罰対象とする行為や罰則の在り方について協議したが、規制が強いとの異論が出たため修正。22日に改めて協議し、松野博一PT座長に一任した。