元乃木坂46の和田まあやが22日までに、自身のインスタグラムを更新。21日に東京ドームで開催された『梅澤美波卒業コンサート』で撮影された乃木坂46OG＆バナナマン・設楽統の集合ショットを公開した。【写真】「すごいメンツ！」バナナマン設楽＆乃木坂46OGの集合写真和田は「梅ちゃんの卒業コンサートに東京ドームへ行ってきました」と告げ、「余韻に浸って眠れないので…思い出写真を投稿したよ。たくさんの感謝と愛に溢れて