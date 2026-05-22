タレントの出川哲朗が２２日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」に生出演。プロ野球・ヤクルトの強さについて、解説したが、金曜レギュラーの長嶋一茂について「なんでクビにしないんですか」などと疑問をぶつけた。この日は、プロ野球ペナントレースで下馬評を覆し首位を走るヤクルトを特集。ファンクラブ名誉会員第１号の出川がスタジオ生出演でその強さを解説した。コーナー冒頭、羽鳥慎一アナが「良かった。一茂