お笑いコンビ、おぎやはぎ矢作兼（54）が21日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）の生放送に遅刻するハプニングがあった。番組冒頭、相方の小木博明（54）が「小木です、おぎはやぎです、以上です」と切り出し、放送作家の鈴木工務店氏が爆笑。小木は「心配しなくてもいいと思います。いません、矢作兼さん。兼さん、まだ来てないんですよ。おかしいよね。あんまりこのご時世、遅刻みたいな