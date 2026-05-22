◇米男子ゴルフツアーCJカップ・バイロン・ネルソン第1日（2026年5月21日テキサス州TPCクライグランチ＝7385ヤード、パー71）第1ラウンドが行われ、ツアー未勝利の平田憲聖（25＝ELECOM）が1イーグル、6バーディー、1ボギーの64をマークし、トップと2打差の4位と好スタートを切った。久常涼（23＝SBSホールディングス）は67で回り32位で滑り出した。金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）と中島啓太（25＝フリー）は70で