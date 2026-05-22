グラビアアイドルちとせよしの（26）が21日、インスタグラムを更新。元HKT48で女優の田中美久（24）と一緒に過ごしたツーショットなどを投稿した。「みくりんと」と題し、「キックボクシング行ってランチしてラジオ出演な1日でした我ながらタフ〜観覧来てくれたみんなありがとうね」と報告した。「もうすっかり夏の装いです笑可愛いセットアップ」とつづり、デコルテを大胆に露出した谷間がちらりとのぞくデザインのまっ赤な