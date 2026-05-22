バンダイは、『勇者エクスカイザー』より「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 勇者エクスカイザー(1個入)」(8,998円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年10月発送予定。2026年10月発送予定「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 勇者エクスカイザー(1個入)」(8,998円)『勇者エクスカイザー』のメインの勇者ロボ「キングエクスカイザー」がSMPで立体化。エク