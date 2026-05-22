バンダイは、『ポケットモンスター』より「ポケモンスケールワールド シンオウ地方 デンジ＆エレキブル」(6,050円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年9月発送予定。2026年9月発送予定「ポケモンスケールワールド シンオウ地方 デンジ＆エレキブル」(6,050円)20分の1スケールフィギュアで "人とポケモンが共存する世界観" を再現する「ポケモンスケール