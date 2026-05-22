フォレスト出版は5月21日、『専業主婦、株式投資で4億円。』(ナスダッ子・著)(1,958円)を発売した。『専業主婦、株式投資で4億円。』(ナスダッ子・著)(1,958円)○専業主婦から資産4億円へ夫の突然の「退職宣言」。それまで特別な知識も経験もない「専業主婦」だった著者は、将来への不安から、電卓を叩いて溜息をつく毎日を送っていた。しかし、そんな「株は怖い」と思っていた主婦が、わずか8年で資産を6000万円から4億円にまで増