レインズインターナショナルが展開する牛角は、5月25日から亀田製菓の商品「ハッピーターン」とコラボした期間限定メニューを4種販売する。いずれも単品での注文はもちろん、すべての食べ放題コースで注文が可能だ。牛角とハッピーターンがコラボ○自分でハッピーターン味の粉を好きなだけお肉にまぶして食べる牛角ではこれまでサイドメニューのラーメンやスイーツで他社商品とのコラボはあったものの、お肉でのコラボは初めて。牛