タレントの出川哲朗が２２日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）に生出演した。番組では、出川が大ファンのプロ野球「ヤクルト」を特集。下馬評を覆す快進撃の秘密に迫った。東京音頭に乗ってユニホーム姿で登場した出川は、「Ｖに入ったの？Ｖに入っている？」と小声でスタッフに尋ねると司会の羽鳥慎一アナウンサーが「出川さん、映ってますよ！」と呼び掛けた。これに出川は「えっえっ〜