村上宗隆の本塁打量産で沸くホワイトソックスの３Ａシャーロット・ナイツで東北高から米国留学してプロ入りした西田陸浮内野手（２５）が高打率を残して注目されている。米大リーグ公式サイトは２１日（日本時間２２日）、ホワイトソックス・ビート・ニュースレターのスコット・マーキン氏の記事の抜粋として、西田選手を大きく取り上げた。２０２３年ホワイトソックスの１１巡目（全体３２９位）でプロ入りした西田は、今年４