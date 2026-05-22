兵庫県たつの市の住宅で、母親と娘の遺体が見つかった事件で、兵庫県警は司法解剖の結果から2人が何者かに殺害されたと断定し、5月20日、殺人容疑でたつの警察署に捜査本部を設置した。兵庫県警本部（神戸市中央区）遺体は、この家に住む母親（74）と、その次女（52）。死因は母親が失血死、娘が出血性ショック死。2人の遺体の上半身や首には複数の刺し傷があった。いずれも首を多数刺されたのが致命傷となり、抵抗した「防