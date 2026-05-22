就寝1時間前にやるべき免疫力を上げる最強の睡眠法とは 良質な眠りが免疫力を高める 「早寝早起き病知らず」ということわざがあるように、毎日規則正しい生活でしっかり睡眠をとることは、健康を維持するうえで欠かすことはできません。 なかには「４～５時間も眠れば十分だ」という方もいるかもしれませんが、１日の疲れを癒やして、翌日に持ち越さないためには、毎日７時間くらいの睡眠をとるように心がけましょう。