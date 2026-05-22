白河法王の後ろ盾を得て出世コースに乗った平清盛の最後とは 保元・平治の乱で武士団の対立勢力は姿を消し、後に残されたのは平清盛を棟梁とする平氏のみでした。その結果、当然のことながら貴族たちも武士団を頼みにして争うことはできなくなりました。 そこで後白河上皇は清盛を公卿（くぎょう）社会に引き上げ、武力を持った公卿として利用する道を開きます。前例のないことですが、永暦元年（一一六〇）、清盛は武士