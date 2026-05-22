香川県警察本部 香川県警は22日、県内に住む70代の男性がSNSを使った投資詐欺で現金約2400万円をだまし取られたと発表しました。 警察によりますと、男性は1月18日ごろ、自宅でスマートフォンでインターネットを閲覧中に「必ず収益が出る」などとうたう広告バナーを見つけ、アクセスしました。サイトには「優良株を紹介します」などの表示があり、興味を持った男性は表示されたLINEアカウントを追加。投