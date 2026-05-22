２２日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比２２９円高の６万１９１３円と続伸して始まった。 前日の米株式市場では、ＮＹダウが２７６ドル高と上昇し２月１０日以来となる最高値を更新した。米国とイランの戦闘終結に対する期待が高まった。ナスダック指数も上昇した。米国株が上昇した流れを受け、東京株式市場も値を上げて始まった。為替は１ドル＝１５９円００銭前後で推移している。 出所：ＭＩＮＫＡＢＵＰＲ