◇米男子ゴルフ下部ツアービジット・ノックスビル・オープン第1日（2026年5月21日テネシー州ホルストンヒルズCC＝7267ヤード、パー71）第1ラウンドが行われ、石川遼（34＝CASIO）と杉浦悠太（24＝フリー）はともに5バーディー、1ボギーの67で回り32位発進となった。