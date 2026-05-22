女優の井川遥（49）が22日までに自身のインスタグラムを更新し、人気女優との“デート”ショットを披露した。「初デートはちょっとドキドキして」と書き出すと、自身と女優の中条あやみが顔を近づけ寄り添うショットをアップ。「次回のデートを考えるとわくわくするわ」とつづった。中条も自身のインスタグラムに井川との2ショットを投稿し、「本当に井川さんがご飯に一緒に行ってくださる日が来るなんてウキウキるんるん