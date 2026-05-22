5月22日、千葉ジェッツは、トレヴァー・グリーソンヘッドコーチと2025－26シーズンをもって契約満了となり、来季の契約を更新しないことを発表した。 オーストラリア出身で、5月28日の誕生を迎えると58歳となるグリーソンHCは、母国NBLで指導者キャリアをスタートさせると、最優秀ヘッドコーチを複数回受賞。NBA下部リーグや韓国（KBL）などで経験を積むと、