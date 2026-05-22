キオクシアホールディングスが３連騰。前日に時価総額３０兆円台に乗せた同社だが、きょうも頑強ぶりを発揮している。前日の売買代金については３兆円を突破するなど、異次元のボリュームとなったことも話題となった。その後の米株式市場で同業のサンディスク＜SNDK＞の株価は１０％を超す上昇。エヌビディア＜NVDA＞の決算発表を通過し、ＡＩ半導体のデータセンター向け需要の旺盛さが改めて浮き彫りと