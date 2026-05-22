Ａ＆Ｄホロンホールディングスは続伸している。２１日の取引終了後に関東財務局に提出された変更報告書で、投資会社のストラテジックキャピタル（東京都港区）による株式保有割合が１０．５７％から１１．８７％に上昇したことが判明し、これを受けて需給思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は「株主価値向上のために発行者との建設的対話及び発行者への重要提案行為などを行うこと、並びに純投資」としており、報告