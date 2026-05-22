日本金銭機械は高い。２１日取引終了後、２７年３月期の配当予想を４０円から４６円（前期４０円）に増額修正すると発表した。２９年３月期を最終年度とする中期経営計画に基づき、これまで連結配当性向「３０％以上」としていた配当方針を「５０％以上」に変更したため。これが好感されている。 なお、あわせて公表した同中計では主力のカジノ向け事業の安定収益を基盤に、金融・流通・交通市場向け事業を次なる収益の柱と