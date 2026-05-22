ＫＰＰグループホールディングスは年初来高値を更新した。旧村上ファンド系のシティインデックスイレブンス（東京都渋谷区）が２１日付で関東財務局に提出した大量保有報告書で、ＫＰＰＧＨＤ株を５．０４％（共同保有分を含む）取得したことが判明した。報告義務発生日は５月１４日。これを受け、同社株は朝方高く始まり連日の高値更新となったが、その後は売りに押される展開となっている。 出所：MINKABU PRES