メディアリンクスが３日ぶりに急反発している。同社は２１日、ＮＴＴ傘下のＮＴＴスマートコネクトとの業務提携に基づき、大容量光ネットワーク「ＩＷＡＮ」を用いたメディア伝送の接続試験を実施したと発表。これが材料視されているようだ。 今回の結果を受け、放送局や制作会社、コンテンツプロバイダーに対し、ＩＷＡＮを利用した信頼性の高い帯域確保型素材伝送ソリューションの提案を加速させ