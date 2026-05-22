ヒューリックが大幅反落している。同社は２１日の取引終了後、海外市場における株式売り出しを決議したと発表。株式の短期的な需給悪化を警戒した売りが出たようだ。沖電気工業と安田倉庫、プロクレアホールディングス傘下の青森みちのく銀行、片倉工業が保有する株式を売り出す。売出株数は合計で１７３９万２１００株。売出価格は１株１６５０円となった。前日のヒューリック株の終値に対し、ディスカウント