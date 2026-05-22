フリービットは急落し、年初来安値を更新した。２１日の取引終了後、監査役会の意見を踏まえ、昨年９月２９日付で発表したＣｏｕｎｔＵｐの子会社化に関し、妥当性及びフリービットの意思決定プロセスの適切性を検証する特別調査委員会を設置すると発表しており、嫌気した売りが出ている。株主及び外部からの情報提供により、ＣｏｕｎｔＵｐの子会社化の妥当性及び子会社化の前提となるＣｏｕｎｔＵｐが保有する特許