「アディダス オリジナルス（adidas Originals）」が、「アヴァヴァヴ（AVAVAV）」とのコラボレーションによる2026年春夏コレクションを5月22日に発売する。クリエイティブディレクターのベアテ・カールソン（Beate Karlsson）が進化を目指したというコレクションで、クラシカルなシルエットを再構成したアパレル、アクセサリー、フットウェアを展開。アディダス公式オンラインショップ、CONFIRMEDアプリ、アディダスアプリ、一