元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が22日、コメンテーターを務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。ドジャースの大谷翔平投手（31）と元テレビ朝日社員の玉川徹氏を比較した。番組では、大谷が20日（日本時間21日）のパドレス戦に「1番・投手兼DH」で出場し、メジャー史上初めて投手による「プレーボール弾」を放ち、投げては5回3安打無失点で今季4勝目を挙げたことを伝えた。大