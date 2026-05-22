＜大相撲五月場所＞◇十二日目◇21日◇東京・両国国技館【映像】細マッチョ力士への歓声が“一変”した衝撃結末体重約2倍差の対決で、館内に悲鳴が飛び交う衝撃的な結末を迎えた。“細マッチョ”の人気力士への声援が一変する予想外の展開にファンからは「マジかw」「こうなるともう何もできない」と驚きの声が相次いだ。三段目三枚目・山藤（出羽海）と三段目六枚目・相馬（二子山）の一番。山藤は身長177.5センチ、体重76.3