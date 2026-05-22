２２日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、乳がん手術を拒む千佳子（仲間由紀恵）のために、りん（見上愛）が、千佳子の夫・元彦（谷田歩）に千佳子から聞いた話を告げるシーンが描かれた。バーンズ先生（エマ・ハワード）からの助言を得たりんは、意を決して元彦に「お話したいことがある」呼び止める。すると同時に、教授の今井（古川雄大）も元彦へ「院長がお話がある」と呼び止める。同時に「話がある」