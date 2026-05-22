歌手の西野カナ(37)が22日までに自身のインスタグラムを更新。人気ガールズグループとの写真を公開した。「今朝のめざましテレビで新曲『LOVE BEAT (feat. NiziU)』初披露しました」と書き出した西野。新曲でコラボしている「NiziU」との生放送出演を報告し集合写真をアップした。「生放送ドキドキしたけどNiziUのみんなと一緒でめちゃ楽しかった」とコメント。「久しぶりにめざましのスタジオにお邪魔できたのも嬉しかった