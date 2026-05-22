◆園田競馬６日目（５月２２日）《小牧太》２勝を挙げて７６勝。ピエナフェリーチェ（２Ｒ）で勝利を意識。「条件に恵まれた」（◎）。ゼットシルヴィア（１０Ｒ）も「前走は馬体が太かった。今回は良くなっている」（◎）。アクイール（１Ｒ）は「上位争いには加わりたい」（○）。《田野豊三》１勝追加で５８勝。スマルト（７Ｒ）に力が入る。「勝って同条件だし、大外枠。チャンスはある」（◎）。ゴールデンスキー