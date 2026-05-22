２１日は８鞍に騎乗した佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝だったが、残念ながら未勝利。「人気馬に騎乗しながら勝てなかったのが悔しい」と唇をかんだ。気を取り直して挑む２２日は４鞍に騎乗。「チャンスはあると思う」という１１Ｒイントゥザフローでメイン奪取に意欲を見せる。１ＲゴールドプレミアムＢ２ＲペイシャメダリストＣ７ＲエムザックドリームＣ１１ＲイントゥザフローＢ（