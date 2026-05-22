外出時には何かと荷物が増えがちで、整理が大変という人へ。【セリア】の「便利グッズ」が、そのお悩みを解消してくれるかも。今回ご紹介するのは、これからの季節は特に重宝しそうなドリンクボトル用のホルダーと、小物を収納できて推し活も捗りそうなミニケースです。いち早くゲットして、外出時の煩わしさから解放されませんか？ 滑りにくいシリコーン素材のホルダー マイボトルやペットボト