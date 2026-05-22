２１日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、首位・オリックスに０・５ゲーム差の２位と好調をキープしている西武について取り上げた。防御率１２球団トップの西武について、ゲスト出演の野球評論家・松坂大輔氏は「今井（達也）投手が抜けたんですけど、投手陣が頑張ってトップです」と古巣の好調ぶりにニッコリ。中でもリーグトップの１４セーブを挙げ守護神に定着したドラフト２位ルー