スタンフォード大・佐々木麟太郎（21）の渡米2年目のシーズンが修了した。【もっと読む】佐々木麟太郎の去就はどうなる？ソフトB城島健司CBO直撃（1）日本時間21日、米大学野球のアトランティック・コースト・カンファレンス（ACC）2回戦のマイアミ大戦（ノースカロライナ州シャーロット）に「1番・DH」で出場。4打数1安打で、チームは2−11で大敗した。所属チームのシーズンが終了したため、昨秋のNPBドラフト会議で1位指名