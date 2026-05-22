【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#66【ツアー漫遊記】下部ツアー史上初の“河川敷大会”は想定外の満足度 ただ、唯一残念だったのは…兵庫県のゴルフ場で練習生だった1995年。県内で開催された「フィリップモリスチャンピオンシップ」を現地で観戦しました。録画で見た最終日に優勝したのは田中秀道さん。身長は僕とほとんど同じ166センチと小柄ながら、右から大きく回すフックボールを武器にジャンボさんや尾崎直