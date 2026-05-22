【大人気連載プレイバック】【続きを読む】横浜移籍1年目の沖縄キャンプの夜に「ハマの大魔神」が声を掛けてくれた■最多勝左腕・阿波野秀幸氏による「細腕奮闘記」（第55回=2022年）を再公開日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上が