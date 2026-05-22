実際、習近平主席はトランプ大統領が北京を離れてからわずか5日後の20日、プーチン大統領と会談した。前日に空港に到着したプーチン大統領を王毅外相が出迎えたのは、格上げして迎えるという点を浮き彫りにするためとみられる。トランプ大統領を迎えた韓正国家副主席は序列が8位と高いものの実質的な権限はそれほどないと評価されるのに対し、王外相は習近平主席の1期目から10年以上にわたり外交の全権を握っている核心的な実力者