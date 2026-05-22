米カリフォルニア州のニューサム知事＝20日、ワシントン（ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米西部カリフォルニア州のニューサム知事は21日、人工知能（AI）が雇用に与える影響を分析し、AIによって失業した労働者の保護政策を調査するよう、州の関係機関に命じる知事令に署名した。米国では急速に発展するAIに職を奪われるとの懸念が広がっており、産業の発展と労働者保護の両立を目指す。ニューサム氏は、2028年米大統領