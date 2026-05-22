ロイター通信は、パレスチナ自治区ガザ地区で21日、イスラエル軍の攻撃により13歳の男の子が死亡したと報じました。ガザ保健当局は、停戦が発効した去年10月以降の死者がおよそ880人にのぼるとしています。ロイター通信はガザ保健当局の情報として、21日、ガザ地区北部でイスラエル軍の無人機攻撃により、13歳の男の子が死亡したと報じました。イスラエル軍は、停戦ラインを越えて接近した人物を攻撃し、その人物の近くに未成年者