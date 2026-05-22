＜大相撲五月場所＞◇十二日目◇21日◇東京・両国国技館【映像】土俵際のうっちゃりで土俵下でひやり（実際の取組）幕下力士が熱戦の末、もつれ合って土俵下へダイレクトに落下。“ドスン”と鈍い音が響き「危ない落ち方」「こわい」「無事でよかった」など驚きと心配、安堵の声が上がった。幕下五十三枚目・清水海（境川）と三段目筆頭・隆志（阿武松）の一番。立ち合い当たってからのど輪で攻めた清水海。勢いよく前に出る隆