皆で目標を共有し、互いの個性を尊重して信頼することで強い力が生まれる。その力で成果を出していくのがサミットらしさだと感じる。ピーター・ドラッカーが「これからの組織は信頼によって成り立つ」といった趣旨のことを書いていて、まさにこれだと思った。（5月13日の会見で）ソース