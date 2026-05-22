宝グループではコア事業と位置付ける「和酒」を中心に、国内外でのブランド展開を加速させる。昨年に公表した50年までの長期ビジョン実現に向け、30年度までの中期経営計画をこのほど策定。ブランド育成による国内市場での和酒拡大と、調味料も含めたグローバル展開の強化を掲げる。タカラバイオグループの試薬や遺伝子医療など不採算事業の立て直し・一部撤退を急ぐとともに、宝酒造では安全・安心と生産体制の再構築に向け