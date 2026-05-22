ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！今回のお題は6文字。同じ文字が含まれている分、組み合わせのパターンが多くて少し難しいかも？ 1分以内を目標に、頭の体操として楽しんでみましょう！問題：「ぶ う も ん と う」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。ぶ う も ん と うヒント：最後の文字は「ん」答えを見る↓↓↓↓↓正解：うもうぶとん正解は「うもうぶとん」でした。▼解説「羽