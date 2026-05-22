Snow Manの佐久間大介さんは5月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。プライベートショットに「さっくんが前橋に？」「久々の二郎かな？」といった声が寄せられています。【写真】群馬でラーメン二郎を食べる佐久間大介「胃に優しい二郎でめちゃ美味しかった！」佐久間さんは「少し前に、ラーメン二郎前橋千代田町店に行ってきました！！」と報告し、3枚の写真を投稿。1、2枚目にラーメンの写真、3枚目に店前で撮影したセルフィーを