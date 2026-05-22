6人組ダンス&ボーカルグループ「WATWING」のメンバーとしても活動する福澤希空が、5月22日に待望のファースト写真集を発売する。【写真】ビジュアルが爆発…！福澤希空のファースト写真集仕事前のルーティン撮影地は沖縄県。特別な思い入れのある場所だと語る。「小学3年生のときに初めて沖縄に行きました。そのときに、“日本にこんな島があるんだ!”と衝撃を受けたんです。夢の空間にいるような心地がして、もう一回行っ