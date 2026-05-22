コンクリートの原料となる石計約５万トンを盗んだとして静岡県警浜北署は１９日、北海道厚沢部町、会社員の男（６６）を窃盗の疑いで逮捕した。容疑を認めているという。同署によると、男は２０２２年１月上旬〜２４年２月下旬、静岡県浜松市中央区の生コンクリート製造会社が管理する同市浜名区の土地１０か所ほどで、３０００回以上にわたり、コンクリートの原料となる石計約５万２０００トン（時価計７５００万円相当）を盗