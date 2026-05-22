22日(金)の関東は、雨のやみ間はあってもすっきりせず、日中も弱い雨がぱらつく時間があるでしょう。また、気温は21日(木)よりもさらに低くなる見込みで、3月並みの肌寒さになる所もありそうです。■活発な雨雲抜けるも…日中も降ったりやんだり？22日(金)も関東では低い雲が垂れ込め、すっきりしない空が続いています。午前8時半現在、北部では雨のやんでいる所も多くなってきていますが、南部では弱い雨が降り続いている所が多く